Pandemie in Düsseldorf : So bewerten Stadt und Kliniken die Corona-Lage vor dem Winter

In der Sana-Klinik Gerresheim behandelt eine Pflegerin einen Covid-Patienten auf der Intensivstation. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Corona-Situation in den Düsseldorfer Kliniken ist angespannt. Auch die schwierige Situation beim Personal bereitet den Krankenhäusern Sorgen, denn der Krankenstand ist höher als sonst in dieser Jahreszeit. Und was ist mit dem Krisenstab der Stadt?