Mittwoch, 6. November

17 Uhr, Straberg, Kindertagesstätte „St. Agatha“: Kronenpützchen - Elsternbusch - Iltisweg - Fasanenweg - Kronenpützchen - Kindertagesstätte;

17.15 Uhr, Rheinfeld, Regenbogenschule: St. Michael - Kölner Straße - Europastraße - Rheinfelder Straße - Grienskamp - Walhovener Straße - In der Au - Regenbogenschule;

17.30 Uhr, Stürzelberg, integrative Kindertagesstätte, ev. Kindertagesstätte und kath. Kindertagesstätte: Rondell am Tennisplatz (In der Kuhtrift) - Am Schneckenacker - In der Kuhtrift - Delrather Straße zu den Kindertagesstätten Paul-Huisgen-Straße – Himmelgeister Straße – Roßlenbroichstraße;

17.30 Uhr, Hackenbroich, Familienzentrum und Katholische Kindertagesstätte „St. Katharina“:Kirchplatz – Dorfstraße – Dormagener Straße – Burgstraße – Salm-Reifferscheidt-Allee – Stommelner Straße