Filiale in Dormagen Postbank nennt Datum für endgültige Schließung

Am Montag, 27. Februar, ist Schluss. Endgültig. Dann ist das zuletzt wenig freudvolle Kapitel Postbankfiliale in der Rathaus-Galerie an der Römerstraße Geschichte. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, sagt ein Postbank-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Alternative in der Innenstadt ist jetzt die Kölner Straße 64, wo bereits eine Partnerfiliale eröffnet worden ist. „Dort können die Post- und Paketdienstleistungen wie gewohnt in vollem Umfang genutzt werden.“