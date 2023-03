Grundschule Friedrichsfeld Demo für mehr OGS-Räume und mehr Personal

Trillerpfeifen, mit denen sie ordentlich Lärm machten, hatten die Jungen und Mädchen der Grundschule Friedrichsfeld zur Demonstration mitgebracht. Gemeinsam mit ihren Eltern nahmen sie am Donnerstagnachmittag an der Protestaktion auf dem Schulgelände teil, um auf die aktuelle und die sich weiter verschärfende Situation des offenen Ganztags an ihrer Grundschule aufmerksam zu machen. Die kleinen und großen Kundgebungsteilnehmer trugen Plakate, auf denen „Sind wir Kinder unwichtig?“, „Wir brauchen mehr Platz“ und auch „Liebe Caritas, stell Leute ein“ geschrieben stand.