Für Kinder ab zwei Jahren ist dieser Klassiker immer noch ein Hit. "Bobby Cars fördern den natürlichen Bewegungsdrang, die Motorik und den Gleichgewichtssinn. Ob klassisch mit Hupe im Oldtimer Look oder die moderne Variante mit Multifunktionslenkrad: Das Bobbycar ist ein Must-Have… natürlich auch für Mädels!"

Ein Hinweis von Neuberg: "Neben dem Klassiker der Marke BIG, gibt es natürlich auch Rutschfahrzeuge anderer Hersteller. Für uns ist und bleibt das „Bobby Car“ aber aufgrund seiner ergonomischen Bauweise und der einfachen Handhabung in der Lenkung die beste Wahl! Und noch ein kleiner Tipp am Rande- Die neueren Modelle wie das Modell „Neo“ oder „Next“ sind um einiges leiser als die Oldtimer/Retro-Modelle. Für sehr große Zweijährige eignet sich das „Racing quad“ optimal." Die verschiedenen Modelle gibt es ab 39 Euro neu und in gutem Gebrauchtzustand ab 16 Euro.