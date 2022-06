Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte am Dienstag: „Im Herzen der Menschen in Deutschland hat das Ticket bereits jetzt einen festen Platz.“ Es sei natürlich klar, dass viele Menschen es nutzen werden, ergänzte er.

Reisende warten mit ihrem Gepäck auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof in München. Am ersten Geltungstag des 9-Euro-Tickets sind die Fahrgäste im Berufsverkehr am Mittwochmorgen weitgehend reibungslos ans Ziel gekommen. In München berichteten die Verkehrsbetriebe von einem normalen Betrieb.