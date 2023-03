Angriff auf Oliver Pocher vor Gericht Prozess gegen Fat Comedy vertagt – „Wir hätten gerne verhandelt“

Ein Jahr ist es her, als ein Mann mit dem Künstlernamen „Fat Comedy“ dem Comedian Oliver Pocher in der Dortmunder Westfalenhalle eine schallende Ohrfeige verpasste. Er ließ den Angriff von einer bis heute unbekannten Person filmen, das Video ging noch am Abend in den sozialen Netzwerken viral. Am kommenden Freitag sollte der Prozess gegen Fat Comedy, der mit bürgerlichem Namen Giuseppe S. heißt und aus Wuppertal stammt, vor dem Dortmunder Amtsgericht stattfinden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung vor. Doch das Gericht hob den Termin auf, Pochers Anwalt habe Schriftsätze von großem Umfang eingereicht, die zunächst geprüft werden müssten, wie ein Sprecher des Amtsgerichts mitteilte.