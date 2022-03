Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht einen Teil der Stadt Bad Münstereifel, der besonders vom Hochwasser in 2021 betroffen war und kommt mit dem Auto dazu an. Scholz will sich ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus in der vom Juli-Hochwasser des vergangenen Jahres besonders betroffenen Region machen.