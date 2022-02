Bundeskanzler Olaf Scholz ist am 14. Februar in Kiew eingetroffen, um im Konflikt mit Russland zu vermitteln. Am Dienstag wird Scholz dann in Moskau erwartet, um mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.

Scholz kommt in seiner Limousine am BER-Flughafen für den Flug nach Kiew an.