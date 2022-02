Olaf Scholz trifft sich am 15. Februar zu einem Vieraugengespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach seinem Besuch in Kiew setzt er seine Bemühungen um eine Entschärfung der Ukraine-Krise in Moskau fort.

Eine Ärztin (l) der deutschen Botschaft verlässt die Regierungsmaschine, nachdem sie zuvor bei Bundeskanzler Scholz einen PCR-Test durchgeführt hat. Dieser hatte es abgelehnt, sich vor seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten W. Putin von russischer Seite auf Corona testen zu lassen.