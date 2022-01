Nachhilfe wegen Corona : „Viele können nicht einmal das kleine Einmaleins“

Die Düsseldorfer Schülerin Remi (10. Klasse) mit ihrem Mathenachhilfelehrer Manfred Janisch. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Nachfrage nach Nachhilfeunterricht ist wegen der Pandemie enorm. Besonders große Lücken haben Fünft- und Sechstklässler. Sie haben Probleme, sich im Schulalltag zurecht zu finden. Lehrer warnen, dass der versäumte Stoff nur schwer aufzuholen sei.

Remi geht in die zehnte Klasse einer Realschule in Düsseldorf. Sie möchte unbedingt die Qualifikation fürs Gymnasium schaffen, was während der Pandemie nicht einfacher geworden ist. „Deswegen nehme ich Nachhilfeunterricht. Das ist sehr sehr wichtig für mich“, sagt die 17-Jährige, die im Alter von fünf Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen ist. „In Mathematik habe ich mich jetzt schon deutlich verbessert.“

Viele Schüler in Nordrhein-Westfalen benötigen infolge der Pandemie Nachhilfeunterricht, um den in der Schule verpassten Stoff aufzuholen. „Auf unserer Warteliste stehen derzeit 52 Kinder und Jugendliche. Sie müssen im Durchschnitt zwei Monate auf einen freien Platz warten. Das ist bitter für sie, weil sie jetzt Hilfe brauchen“, sagt Dominik Adolphy vom Nachhilfeverein „Du – Ich – Wir“ in Erkrath. Die Nachfrage sei enorm, sagt auch Birgit Krüger vom „Lernparadies“ in Düsseldorf. „Seit dem ersten Lockdown steht das Telefon nicht mehr still“, sagt sie. Besonders die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch seien gefragt. „Die Stundenzahl, die pro Woche genommen wird, hat sich deutlich erhöht; zum Teil verdreifacht“, sagt Krüger.

Bei „Schülerhilfe.de“, einer Plattform, die bundesweit Nachhilfe vermittelt, hat man zu Beginn der Pandemie zunächst einen Rückgang an Nachfragen wegen fehlender Präsenzangebote festgestellt. „Das hat sich allerdings mit den Öffnungen der Nachhilfe-Institute drastisch verändert“, sagt Denise Kirchberger von „Schülerhilfe.de“.

Besonders großen Nachholbedarf zu haben scheinen derzeit Fünft- und –Sechstklässler, weil sie wegen pandemiebedingten Unterrichtsaufällen zuvor in der Grundschule nicht alles lernen konnten, was sie eigentlich sollten – und benötigen. „Diese Kinder haben jetzt in der weiterführenden Schule Probleme. Das fängt schon mit dem Schulalltag an, mit dem sie nicht zurechtkommen, weil sie den nicht richtig gewohnt sind“, sagt Dominik Adolphy vom Nachhilfeverein „Du – Ich – Wir“. „Zudem fehlen natürlich Grundlagen in den Fächern“, sagt er. Die Defizite seien schon sehr auffallend. Das bestätigt auch Krüger vom „Lernparadies“ in Düsseldorf. „In diesen Jahrgangstufen fehlen den Schülern elementare Lerninhalte und Grundlagen, die in der Grundschule wegen der Pandemie nicht so vermittelt wurden wie üblich“, sagt sie. Zum Teil gravierende Defizite würden beim Rechnen und Schreiben bestehen. „Viele können nicht einmal das kleine Einmaleins. Eigentlich bestehen überall Probleme überall“, sagt Krüger. Und deswegen würden jetzt immer mehr Eltern in Panik geraten, deren Kinder jetzt in der sechsten Klasse seien und bei denen es sich jetzt entscheide, ob sie auf dem Gymnasium bleiben dürfen oder nicht. „Spätestens nach den Halbjahreszeugnissen werden viele Eltern wach. Wer das nicht wird, bekommt zu Ostern meist einen blauen Brief nach Hause geschickt – und dann ist es oftmals zu spät“, betont sie.

Auch die Lehrer schlagen Alarm: Nach den Einschränkungen und Veränderungen im Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie sorgen viele Lehrkräfte sich um den Lernstand ihrer Schüler, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter rund 7000 Lehrern, die der Deutsche Philologenverband veröffentlicht hat. Die Lehrkräfte befürchten, dass der verpasste Lernstoff nicht mehr aufgeholt erden kann. Auf die Frage „Halten Sie die politischen Maßnahmen für ausreichend dafür, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende dieses Schuljahres das Versäumte nachholen können?“ antworteten 43,5 Prozent der befragten NRW-Lehrkräfte mit „eher nein“ und 28,9 Prozent. mit einem klaren „nein“ – mehr als 72 Prozent glauben also, dass die politischen Entscheidungen bisher nicht ausreichend hilfreich waren. Verschärft werde die Situation durch Personallücken an Schulen. Es fehlen einerseits Lehrkräfte in Mangelfächern und andererseits Personal zur Unterstützung, um die coronabedingten Lücken im Unterricht aufholen zu können. Zwar habe das Land NRW entsprechende Programme aufgelegt, doch nach wie vor sei nicht ausreichend Personal an den Schulen angekommen, kritisiert Sabine Mistler, Vorsitzend des Philologen-Verbandes in NRW.

Remi ist nach eigenen Angaben ein eher schüchternes Mädchen, das sich im Unterricht nicht so gerne meldet. „Darum bin ich mündlich nicht so gut“, sagt sie. Deswegen habe sie indirekt von der Pandemie profitiert. „Als wir zuhause bleiben mussten, kam es nicht auf das Mündliche, sondern auf das Schriftliche an. Und darin bin ich besser“, sagt sie.

(csh)