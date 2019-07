Noch dieser eine Sommer in der Dachgeschosswohnung, dann zieht Julia Brockerhoff aus Straelen mit ihrem Freund zusammen in eine, wie sie hofft, wohl temperierte Wohnung. Doch noch ist es nicht so weit, und so wendet die 31-Jährige sämtliche Tricks an. „Ich schlafe mit nassen, kalten Umschlägen um Kopf und Handgelenke“, sagt sie. Außerdem legt sie morgens eine gefüllte Wärmflasche ins Tiefkühlfach, die sie abends mit ins Bett nimmt. In ihrer 46-Quadratmeter-Wohnung steht ein Ventilator, vor den sie nasse Handtücher hängt – die hängt sie auch vor die Fenster. Julia Brockerhoff ist im vierten Monat schwanger. „Die Hitze macht mir schon echt zu schaffen.“ Diese Woche ist sie wegen Kreislaufproblemen schon zweimal umgekippt. (hsr)