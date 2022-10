Der Herbst zeigt sich in bunter Blätterpracht und Sonnenschein, aber auch mit Nebel und erstem Frost. Wir zeigen die Bilder aus dem 2022 in NRW.

Hier ist ein Radfahrer in Düsseldorf in den Morgenstunden am Rheinufer unterwegs, während sich die aufgehende Sonne in der Fassade des Stadttors spiegelt.