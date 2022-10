Konzert-Fans in NRW dürfen sich auf einen spannenden Herbst freuen. Denn zwischen Oktober und Dezember kommen fünf hochkarätige Acts nach Köln, Düsseldorf und Oberhausen. Wir verraten, um wen es sich handelt.

Kendrick Lamar: Der HipHop-Superstar wird am 30. Oktober 2022 in der Kölner Lanxess-Arena erwartet. Sein letztes Konzert in Deutschland fand 2017 statt.