Ungeklärte Schicksale : Hunderte Kinder werden in NRW vermisst

Foto: rp/polizei 11 Bilder Diese Kinder werden seit Jahren vermisst

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen gelten mehr als 400 Kinder als vermisst. Die allermeisten tauchen nach kurzer Zeit wieder auf. Doch es gibt auch Schicksale, die über Jahrzehnte ungeklärt bleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fabienne von zu Hause weggelaufen ist. Das 14 Jahre alte Mädchen aus Ratingen hat aber eigentlich immer den Kontakt zu seiner Familie gehalten. Diesmal nicht. Fabienne verließ am 29. Oktober ihr Elternhaus und ist seitdem verschwunden. Ende November veröffentlichte die Polizei ein Bild des blonden Mädchens. „Wir können nicht ausschließen, dass Fabienne gegen ihren Willen festgehalten wird“, sagt ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Fabienne ist eines von 436 Kindern, die zurzeit in Nordrhein-Westfalen vermisst werden. Die meisten Vermisstenfälle klären sich schnell auf, doch es gibt auch Kinder, von denen seit Jahren jede Spur fehlt. Im vergangenen Jahr wurden in NRW 5180 Fahndungen nach Kindern eingeleitet, wie Frank Scheulen vom Landeskriminalamt mitteilt. „Darunter sind auch Fälle, in denen die Kinder mehr als einmal vermisst wurden“, sagt Scheulen. Manche Jungen oder Mädchen laufen zum Beispiel immer wieder aus einer Unterbringungseinrichtung weg, in der sie leben, weil sie zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bleiben können.

„Für die Angehörigen ist es immer eine sehr hohe Belastung, wenn ein Kind spurlos verschwindet“, sagt Scheulen. Wird ein Erwachsener vermisst, leitet die Polizei nur dann umgehend eine Fahndung ein, wenn eine „Gefahr für Leib und Leben“ besteht – sei es, dass der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, er Suizidgedanken geäußert hat oder es Hinweise darauf gibt, dass er Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Bei Kindern hingegen wird grundsätzlich von einer Gefahr ausgegangen. „Wenn ein Kind vermisst gemeldet wird, zieht deshalb jeder Polizist, der den Fall auf den Tisch bekommt, sofort alle Register“, sagt Scheulen. Wenn nicht genug Kräfte zur Verfügung stehen, werden Hundertschaften der Bereitschaftspolizei aus anderen Bundesländern angefordert, es werden Suchhunde, Taucher und Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt.

Im Juni 2017 verschwand ein Junge im Kreis Recklinghausen aus einer Jugendeinrichtung. Den Erzieherin war vorher aufgefallen, dass der 13-Jährige auf einmal recht viel Geld bei sich hatte. Zweieinhalb Jahre war der Junge weg, dann entdeckten Ermittler ihn in der Wohung eines 44-jährigen Mannes in Recklinghausen. Er trug dieselbe Kleidung wie am Tag seines Verschwindens. Die Ermittler hatten die Wohnung des Mannes durchsucht, weil er im Verdacht stand, Kinderpornos zu verbreiten. Der vermisste Junge war in einem Schrank versteckt. Der Vermisstenfall war bereits fünf Monate zuvor Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gewesen. Es gab wohl nach der Ausstrahlung einen Hinweis auf den 44-Jährigen, dem die Polizei nicht konsequent nachgegangen sein soll. Inzwischen steht der Mann in Bochum vor Gericht.

Infos Wann gilt jemand als vermisst? Die Polizei leitet eine Vermissten-Fahndung ein, wenn eine Person ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat, ihr derzeitiger Aufenthalt unbekannt ist und eine Gefahr für Leib oder Leben (etwa Opfer einer Straftat, Unfall, Hilflosigkeit, Selbsttötungsabsicht) angenommen werden kann. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen den Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchführen, wenn die oben beschriebene Gefahr für Leib oder Leben nicht vorliegt. Bei Kindern ist das anders: Wird ein Kind vermisst, leitet die Polizei umgehend eine Fahndung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ein. Bei vermissten Kindern wird grundsätzlich von Gefahr ausgegangen.

Es gibt aber auch Kinder, die vermisst bleiben. So wie das Düsseldorfer Mädchen Deborah Sassen. Die Achtjährige verschwand am 13. Februar 1996 nach der Schule auf dem Heimweg. Ihr Verschwinden löste die bis heute größte Suchaktion der Düsseldorfer Polizei aus. Eine Frau wollte das Mädchen auf einem zugefrorenen See beim Spielen beobachtet haben, ein anderer Zeuge hatte angeblich einen unbekannten Mann im Auto vor der Schule des Kindes gesehen. Taucher stiegen zweimal in den zugefrorenen Teich, doch alle Hinweise verliefen im Sande. Das Kind ist nun fast 25 Jahre verschwunden. Der Fall Deborah Sassen wird regelmäßig auf mögliche neue Ermittlungsansätze überprüft. Bis zu 30 Jahre wird nach vermissten Kindern gefahndet. „Wenn es nach dieser Zeit noch einmal neue Hinweise gibt, wird der Fall sofort wieder aufgegriffen“, sagt Scheulen.

Je länger ein Kind verschwunden ist, desto mehr müssen sich die Angehörigen auch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es möglicherweise nicht mehr lebend gefunden wird. Die Familie des elf Jahre alten Mädchens Claudia Ruf muss mit dieser furchtbaren Tatsache leben. Das Mädchen aus Grevenbroich verschwand im selben Jahr wie Deborah Sassen beim Spaziergang mit einem Nachbarshund. Spaziergänger entdeckten die Leiche des Kindes zwei Tage später auf einem Feldweg in Euskirchen. Das Mädchen war vergewaltigt, erdrosselt und die Leiche angezündet worden. Ihr Mörder wurde bis heute nicht gefunden. Doch seit vergangenem Jahr geht die Polizei einem neuen Ermittlungsansatz nach. Die Beamten glauben, dass der Mörder des Mädchens aus der unmittelbaren Umgebung kommt. Mehr als 2000 Männer meldeten sich zu einem Massen-Gentest. Eine heiße Spur wurde bisher jedoch nicht entdeckt.