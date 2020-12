Der Fall Katrice Katrice L. verschwand 1981 an ihrem zweiten Geburtstag in einem Supermarkt in Paderborn. Anfang Mai 2018 nahm die britische Militärpolizei die Ermittlungen wieder auf. Mehrere Wochen untersuchten Soldaten, Archäologen und Forensiker das Ufer des Flusses Alme. Knochenfunde konnten mit dem vor 37 Jahren verschwundenen Mädchen nicht in Verbindung gebracht werden.