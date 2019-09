Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion um Schulnoten : Was ist das Einser-Abitur noch wert?

Einserabitur RR. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Eine Umfrage in den Bundesländern zeigt, dass die Anzahl der Einser-Abiturienten nicht nur von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Sie ist in ganz Deutschland in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Wir haben Menschen aus der Praxis dazu befragt.