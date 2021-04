Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in NRW : So bekommen Angehörige von Schwangeren einen Impftermin

Eine Schwangere bei einer Frauenärztin (Symbolfoto). Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Werdende Väter und andere enge Kontaktpersonen von Schwangeren dürfen sich in NRW theoretisch bereits impfen lassen – in der Praxis war bislang unklar, wie Betroffene an Termine kommen. Das Gesundheitsministerium klärt nun auf, wie es funktionieren soll.