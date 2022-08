Im April 2015 verschwand die damals 35 Jahre alte Hanna S. in Solingen spurlos. Ermittler einer Sonderkommission durchsuchten mehrere Wohnungen in Köln, Solingen, Düsseldorf und Niedersachsen. Der Fall war auch Thema bei "Aktenzeichen XY". Noch während der Ausstrahlung, die sechs Millionen Zuschauer verfolgten, gingen zahlreiche Hinweise zur Solingerin ein. Schließlich kamen die Fahnder zu dem Verdacht, dass die 35-Jährige einem "Ehrenmord" zum Opfer fiel und dass die Leiche der Frau in einem Wald nahe Kronau in Baden-Württemberg beseitigt wurde. Im Juni 2017 gestand der angeklagte Schwager von Hanaa S. den Mord an der Solingerin. Er sagt, er wolle die Ermittler zur Leiche von Hanaa S. in Baden-Württemberg führen. Einen Monat später finden Ermittler die Leiche in einem Waldstück an der Autobahn 5 in Kronau, unweit der Stelle, an der die Ermittler schon vor Monaten gesucht hatten.