Von Küche bis Garage Das ist das Klimahaus der Rheinischen Post

Urlaub, Ausflüge, Natur – alles zuhause in NRW

Los geht es im Vorgarten, in dem unser Fahrrad steht. In Woche 1 unseres Klimahaus-Projektes beschäftigen wir uns nämlich mit Abenteuern daheim in NRW – wie und wo umweltfreundlicher Urlaub Spaß machen kann. Auf dem Fahrrad unterwegs in der Region nehmen wir Sie auch videographisch mit – als wären sie selbst dabei. Außerdem haben wir eine interaktive Karte für Sie hinterlegt, damit Sie tolle Ausflugsziele in Ihrer Nähe finden. Mit einem kritischen Blick schauen wir auf das Fliegen und weite Reisen.