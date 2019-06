Der 37. Evangelische Kirchentag ist am Mittwoch in Dortmund gestartet. 40.000 Menschen kamen am Abend zu den Eröffnungsgottesdiensten. Mit fast 2.400 Veranstaltungen dauert der Kirchentag noch bis Sonntag an, rund 118.000 Teilnehmer werden insgesamt erwartet.

Zu sehen sind auf dem Bild Gläubige, die bei der Eröffnungsveranstaltung grüne Luftballons an einem Kreuz befestigen.