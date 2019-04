Paul Breitner (67): Bei den großen Bayern der 1970er Jahre stand Breitner mit Uli Hoeneß für Jugend und Aufbruch. Er pflegte das Image des unangepassten Rebellen, dessen politischer Horizont nicht gleich hinter der Außenlinie endete. In dieser Rolle bestritt er eine Laufbahn nach der Karriere – selten in einem echten Amt, aber immer mit der Tendenz zum Widerspruch. Mit Hoeneß hat er sich tüchtig verkracht, dem DFB diente er sich in schweren Zeiten schon mal als Trainer an. Und er würde sich seinen kritischen Geist auch gern als Funktionär bezahlen lassen. Sogar vom DFB.