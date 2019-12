Kostenpflichtiger Inhalt: Brandbrief der Regierungspräsidenten : Sorge um Qualität an NRW-Schulen wächst

Stühle stehen in einer Schule in Gelsenkirchen nach Unterrichtsende auf den Tischen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf In einem internen Brandbrief fordern die fünf Regierungspräsidenten in NRW die Schulministerin auf, an der Qualitätsanalyse festzuhalten. Die Unterrichtsbesuche müssten weiter stattfinden, auch um die Pisa-Ergebnisse zu verbessern.