Schwarz-Gelb in NRW : Lindner und Laschet reloaded

Auf den Rheinwiesen unterzeichnen Christian Lindner (l.) und Armin Laschet am 26. Juni 2017 den Koalitionsvertrag. Foto: dpa

Exklusiv Düsseldorf Mit einer Feier auf den Düsseldorfer Rheinwiesen soll am Freitag an die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags von CDU und FDP erinnert werden. Von den Bildern soll auch ein Signal für den Bund ausgehen.

Sie gilt als die Wunschkoalition von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Der Kanzlerkandidat der Union wird nicht müde, darauf hinzuweisen, wie reibungslos man mit den Liberalen in NRW regieren könne. Am 26. Juni 2017 saßen Laschet und FDP-Chef Christian Lindner auf der Oberkasseler Rheinwiese, der Landtag im Hintergrund, vor ihnen zahlreiche Fotografen. Es war das Besiegeln des schwarz-gelben Bündnisses in NRW. Einen Tag später wurde Laschet zum Ministerpräsident des Bevölkerungsreichsten Bundeslands gewählt.

An diesem Freitag will Schwarz-Gelb an gleicher Stelle noch einmal an den Koalitionsschluss erinnern. Dazu wird die gesamte schwarz-gelbe Familie erwartet, also die Fraktionen und die Mitglieder der Landesregierung. Und mit dabei natürlich die beiden Hauptprotagonisten von damals, Laschet und Lindner.

„CDU und FDP regieren im Nordrhein-Westfalen seit vier Jahren objektiv erfolgreich zusammen. Ob bei Innerer Sicherheit, Wirtschaft oder Bildung – in fast allen Politikfeldern haben wir die Trendwende erfolgreich eingeleitet“, sagte CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen unserer Redaktion. „Zielstrebig und konzentriert haben wir das Land Schritt für Schritt von den Schlussplätzen nach oben geführt. Ein derart konstruktives, harmonisches Miteinander brauchen wir auch im Bund.“

Dass die CDU derart den gemeinsamen Korpsgeist herausstreicht, kommt nicht von Ungefähr. Schon bei seiner Bewertung des Unions-Wahlprogramms hatte der Grünen-Chef von NRW, Felix Banaszak, von der Angst der Union gesprochen, „dass die Liberalen sich auf ein Ampelbündnis einlassen könnten. Immerhin hat Christian Lindner ja klar gesagt, dass er die Regierungsbeteiligung anstrebt“. Berechtigte Sorge? „Es ist besser, nicht zu nicht regieren, als falsch zu regieren“, hatte FDP-Chef Lindner nach den geplatzten Jamaika-Verhandlungen im Bund gesagt. Nur schwer vorstellbar, dass er sich so etwas noch mal leisten dürfte.

Umso wichtiger dürften also aus CDU-Sicht die Loaylitätsbekundungen vom kleineren Wunschkoalitionspartner sein. Und die hören sich beim FDP-Vize-und Geschäftsführer der NRW-FDP, Johannes Vogel, so an: „Die NRW-Koalition treibt seit vier Jahren die Modernisierung Nordrhein-Westfalens mit Nachdruck voran und macht unser Land freier, fairer und moderner.“ Vogel preist etwa die besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch zahlreiche Entfesselungsimpulse, mehr Tempo bei der Digitalisierung und mehr Möglichkeiten für Innovation. Zudem liege der Schwerpunkt darauf, „mehr Menschen in NRW die Möglichkeit zu geben, die eigenen Träume zu verwirklichen“. In keinen Bereich investiert die Landesregierung so viel wie in die frühkindliche Bildung und man koppele mit Talentschulen und einem schulscharfen Sozialindex Chancen von der Herkunft ab. „Das sind Schwerpunkte der NRW-Koalition, auf die wir stolz sind. Mit dieser Regierungsarbeit ist NRW Vorbild, im Stil und in der Sache“, sagt Vogel.