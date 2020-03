Lauen Arif, 17, Rurtal-Gymnasium, Düren

„Ich bin froh, dass die Schulministerin Yvonne Gebauer die Abiturprüfungen um drei Wochen verschoben hat. Es ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, die nicht nur bei mir den Stresspegel senkt, sondern auch bei meinen Mitschülern. Wir werden täglich mit neuen Informationen überschüttet und jedes Mal aufs Neue werden Entscheidungen getroffen. Durch die Verlängerung, haben wir nun mehr Zeit und können uns besser auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten. Dennoch bin ich mir immer noch unsicher: Ich denke, durch die Verschiebung gewinnen auch die Politiker mehr Zeit und können in zwei bis drei Wochen die Situation besser abschätzen und beurteilen. Viel besser hätte ich es gefunden, wenn es eine Wahloption gäbe, in der die Schüler individuell entscheiden könnten. So gäbe es für jeden eine Win-Win-Situation“