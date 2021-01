Gymnasium Marienschule

Das Gymnasium Marienschule in der westlichen Innenstadt ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in Trägerschaft der Schulstiftung Marienschule Krefeld und somit eine christliche Schule in Ursulinentradition. In einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung will die Schule Jugendlichen einen Weg aufzeigen, in eigene Kompetenzen vertrauend zu lernen, reflektiert und kritikfähig der Wirklichkeit zu begegnen, selbstständig Entscheidungen zu treffen und aus christlichen Werten heraus verantwortet zu leben. Jede Schülerin und jeder Schüler wird in seinen Stärken und Schwächen geachtet, durch Hilfsangebote mitgenommen und so herausgefordert, dass sie und er die eigenen Talente entfalten kann.