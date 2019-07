Selbsthilfe bei Depression - Info 3

Bewegung hilft. Die Antriebslosigkeit hält viele depressive Menschen in der Wohnung oder sogar im Bett gefangen. Dabei hilft regelmäßige Bewegung, die dunklen Gedanken zu vertreiben. Am besten sind feste Termine, wie die täglichen Spaziergänge mit dem Hund oder das regelmäßige Training in einem Sportverein.