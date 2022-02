Wann lüften?

Bei besonders starken Pollenflugtagen lassen Sie die Fenster tagsüber am besten geschlossen. Zum Lüften empfehlen sich die frühen Morgen- und die späten Abendstunden, da in diesem Zeiträumen die Pollenkonzentrtaion in der Luft niedriger ist. Die beste Zeit zum Lüften liegt laut Information der Deutschen Lungenstiftung in der Stadt zwischen 6 und 8 Uhr morgens, in ländlichen Gebieten zwischen 19 und 24 Uhr.