Bad Hindelang – Allgäu

Die 2011 als allergikerfreundliche Gemeinde ausgezeichnete Allgäuer Urlaubsregion Bad Hindelang inspiriert auch andere Gemeinden, sich allergikerfreundlich auszurichten. Mehr als 80 Betriebe sind es, die seit 2011 in Bad Hindelang als allergikerfreundlich zertifiziert wurden.

Auch die natürlichen Gegebenheiten sind für Allergiker in Bad Hindelang hervorragend. Während Hasel und Erle im Flachland aggressiv blühen, kann man in den Allgäuer Hochalpen jeden Atemzug genießen: Die Luft in der Hochtallage mit Oberjoch und Unterjoch ist arm an Pollen und Schimmelpilzsporen und frei von Hausstaubmilben. Offizielle Messungen weisen regelmäßig die niedrigsten Feinstaubwerte Bayerns aus.