Tipp 1 bei einem Flohbiss: Die Bisswunde

Bei einem Flohbiss handelt es sich um eine nur wenige Millimeter große Rötung der Haut, in dessen Zentrum sich ein stärker gerötetes Zentrum befindet. Dort liegt die Stelle, in die der Floh gestochen bzw. gebissen hat. In der Regel kommt ein Flohbiss nicht selten allein, sodass Flohbisse entweder in einer Reihe angeordnet sind oder in der Form eines Dreiecks. Die Ursache hierfür liegt darin begründet, weil Flöhe so lange beißen bzw. stechen, bis sie eine geeignete Stelle gefunden haben. Ärzte sprechen in diesem Fall von einer sogenannten Flohstraße.