Bianca Fest und Martin Sedat arbeiten als Servicekräfte in einem Restaurant am Düsseldorfer Flughafen. Aktuell sind beide in Kurzarbeit. „Wir hatten Tage mit 180 Euro Umsatz pro Standort, in normalen Zeiten sind es bis zu 30.000. Das hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt“,sagt Sedat.