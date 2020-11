Am 11.11. sind in diesem Jahr in Köln nur wenige Menschen unterwegs. Die Mehrheit hält sich an das Feierverbot zum Sessionsauftakt. Auch bei der angekündigten Corona-Demo blieb es bislang ruhig.

Ein Zeppelin mit der Aufschrift „bliev zohuss“ (Bleib zu Hause) der Roten Funken fliegt hinter dem Reiterdenkmal am Himmel.