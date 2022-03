Tournee 2022: In diesen Stadien spielen die Rolling Stones

Die Stones touren wieder durch Europa. Für den Sommer sind vierzehn Stadion-Konzerte in zehn Ländern angekündigt. Für zwei Konzerte kommen die Altmeister auch nach Deutschland – in München und in Gelsenkirchen. Allerdings ohne den verstorbenen Charlie Watts, den „Herzschlag der Band“, wie Mick Jagger ihn in einem Interview bezeichnete. Aber „The Show must go on“ und wir zeigen ihnen, wo und wann die Stones in Europa spielen werden. Ein Überblick.

Die Europa-Tour startet am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid. Gerockt wird dann im Wanda Metropolitano Stadion. (Kapazität um die 68.000)