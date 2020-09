Filmkritik „We Almost Lost Bochum“ : Der beste HipHop entstand im Ruhrgebiet

Die aktuelle Besetzung von RAG vor ihrem Konzert zum 20. Geburtstag von „Unter Tage“: Pahel, Aphroe, Wiz (v. l.) im Zakk. Galla starb 2011. Foto: verleih

Düsseldorf Die legendäre Band Ruhrpott AG gilt als Wegbereiter für den deutschen HipHop. Kollegen wie Jan Delay und Curse verneigen sich in einer sehenswerten Kino-Doku vor ihrer Musik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Holstein

So beginnen gute Geschichten: Wie einer im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Herne sitzt und von New York träumt. Karsten Stieneke ging das so, in den frühen 90er Jahren war das. Er kaufte sich Breakdance-Platten, hörte im Bochumer Club „Logo“ Lieder von LL Cool J und Public Enemy und sprach die Texte auf der Tanzfläche vor sich hin. Irgendwann sagte einer zu ihm: „Ey, wenn du eh alles mitrappen kannst, versuch’s doch mal mit einem eigenen Song.“ Kurz danach nannte Karsten sich Aphroe. Bis heute wird er von berühmten Kollegen als lebende Legende verehrt.

„We Almost Lost Bochum“ heißt der Dokumentarfilm, der eine der schönsten und traurigsten Geschichten des deutschen HipHop erzählt. 1998 erschien „Unter Tage“, das Debütalbum der Ruhrpott AG, kurz RAG. Die Platte gilt als legendär, das Quartett brachte ein lyrisches Element in den Sprechgesang, es verzichtete auf genreübliche Herabwürdigungen und Fäkalsprache. RAG waren die Dichter des Rap, sie klangen so: „Führ die Sonne hinters Licht, überschatte die Nacht / Geben dem Sein das Ich, haben die Phantasie erdacht / Beraub die Blindheit des Augenlichts, bewundere Taten des Taugenichts / Sag den Atheisten: Ich glaub euch nichts!“

Info Premiere ist am Montag in Düsseldorf Vorführung Die Premiere findet am Montag, 7. September, in Düsseldorf statt. Im Kino Atelier werden auch die Filmemacher anwesend sein. Kinostart Am Donnerstag, 10. September, kommt die Produktion dann regulär in die Kinos. Titel Der Filmtitel zitiert das Stück „We Almost Lost Detroit“ von Gil Scott-Heron und Brian Jackson.

Dass vielen der Name RAG womöglich nichts sagt, ist ein tragisches Element des Films: Vier junge Hobbymusiker gründen eine Band, bringen eine sagenhafte Platte heraus, tragen zum Boom des HipHop bei und haben selbst nichts davon. Die Regisseure Julian Brimmers und Benjamin Westermann lassen Jan Delay, Curse, Marteria und Kool Savas von ihren Vorbildern schwärmen. Begriffe wie „Wegbereiter“ und „Meilenstein“ fallen en masse. Aber obwohl „Unter Tage“ rasch 20.000 Mal verkauft wurde, blieb der ganz große Erfolg aus. Eine wacklige Videoaufnahme zeigt die Jungs zwei Jahre nach dem Debüt im Auto. Der Himmel ist grau, die Zeit ist schneller als sie, und sie sagen: „Im Jahr 2000 sollten wir eigentlich schon fliegen. Aber wir sitzen im VW Passat.“

Zu RAG gehörten neben Aphroe auch Mr. Wiz (Gabriel Saygbe), Pahel (Pahel Schulinus Brunis) und Galla (Michael Galla). Sie skateten und sprayten, sie gründeten die Rap-Bands Raid und Filo Joes, und schließlich taten sie sich als RAG zusammen. Sie fuhren im Regionalexpress von Herne nach Oberhausen, sie gründeten eine WG in Witten und besangen ihre Heimat: „Seelenloser Staub rinnt durch die Löcher meiner Hände / Asche zu Asche Bestände Legende“. Mehr als 20 Jahre später stehen sie nun erneut an diesen Orten, sind von sich selbst gerührt und sagen Sätze wie: „Man kann da schon stolz drauf sein, was man so geschafft hat.“

RAG gingen nach dem Debüt zu dem Majorlabel Motor/Universal, und das war der Anfang vom Ende. Sie stritten sich, diskutierten tagelang über den Titel eines Songs. Sie bekamen eine Anfrage, mit Grönemeyer zusammenzuarbeiten, schickten aber nur abstrakte Stücke ein, und es wurde nichts daraus. Als „Pottential“ 2001 endlich fertig war, bekam es viel Respekt, verkaufte sich aber nicht. Die Plattenfirma meldete sich nicht mehr, ein weiteres Album ist nie erschienen. Es war das Jahr, in dem eine Ära endete. Die Plattenfirmen hatten enorm viel Geld in HipHop investiert, nun herrschte die Flaute nach dem Ausverkauf. Erst ein par Jahre später würde es in Berlin mit Bushido weitergehen, aber anders. Die RAG-Mitglieder zerstreuten sich in alle Richtungen, nach Washington, Köln und Berlin, und 2011 starb Galla, nachdem er obdachlos gewesen war und drogenkrank. Um Geld für sein Begräbnis zu sammeln, kamen alle für ein Konzert wieder zusammen.

Auftritt beim TV-Sender Viva in den 1990er Jahren. Foto: verleih

Ein melancholischer Grundbass gibt der Produktion ihre Atmosphäre, der Film ist aber nicht traurig, sondern hat etwas Romantisches, zutiefst Sympathisches. Er erzählt von einer Zeit, als man sich zum Musikmachen Beat Sampras nannte. Er erzählt davon, wie es ist, wenn man in der Heimatstadt vor Tausenden Menschen auftritt und die Eltern danach stolz sind. Er erzählt von der Illusion, dass „man jetzt den Shit macht, den official Kram“. Davon, dass man sich auch in Bochum wie in der Bronx fühlen kann. Und von der Hoffnung, dass alles irgendwann wieder kommt: Aphroe berichtet, dass er erst keine festen Jobs annahm, weil er dachte, es gehe ja bald wieder los.

Überhaupt Aphroe. Kollegen wie Curse bestätigen in dem Film, dass er der begnadetste Rapper in Deutschland gewesen sei. Jeder wartete auf ein Soloalbum, und tatsächlich kündigte Aphroe es mehrfach an. Er brachte aber nur scheinbare Kleinigkeiten wie eine Bearbeitung seiner Lieblingsplatten aus den 1990ern heraus, Stücke von Nas und A Tribe Called Quest mit eigenen Reimen. Er konnte einfach nicht mehr liefern. Er sitzt da beim Bier und tippt sich gegen die Schläfe, um zu zeigen, wo das Problem lag. Wie groß das Versprechen bleibt, dereinst neues Material von ihm zu hören, illustriert Curse: „Ich als Fan warte weiter auf das Soloalbum. Forever.“

Es gibt trotz alledem so etwas wie ein Happy End. 2018 gingen RAG wieder auf Tour, um den 20. Geburtstag ihres Debüts zu feiern. Sie traten unter anderem im Düsseldorfer Zakk auf, und dadurch wurden viele Menschen überhaupt erst aufmerksam auf diese Gruppe. Man sah damals, und man sieht es auch in diesem Film, dass sie noch immer Freunde sind, dass alles, was sie erlebt haben, ihrer Zuneigung nichts anhaben konnte. „Werd euch ewig ehren, lass uns leben in Herrlichkeit“, textete Galla 1998 in dem Lied „Requiem“.