Julia Stoschek in ihrer Ausstellung vor dem Video „Grounding, 2018“. Die Kamera begleitet darin Künstlerin Klara Lidén durch die Straßen New Yorks. Immer wieder stürzt und stolpert Lidén – fast wie bei einem Slapstick, nur will sich das Komödiantische in dieser spannenden Performance nicht einstellen. Foto: Bretz, Andreas (abr)