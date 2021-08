Unsere Kulturtipps zum Wochenende : In Westernlaune durch den Festivalsommer

Jean-Marc Birkholz spielte schon mehrfach den Winnetou bei den Elpe-Festspielen, das Bild zeigt ihn in der Inszenierung „Winnetou III“ von 2019. Foto: dpa/Marius Becker

Ob am Wasser, im Strandkorb oder auf dem Land – in diesem zweiten Corona-Sommer gibt es endlich wieder jede Menge Kunst und Musik unter freiem Himmel. Ein Besuch in Elspe und am Kemnader See.

Wir warten auf The Boss Hoss. Seit nunmehr knapp zwei Jahren. Und längst steht fest: Wir werden noch ein Jahr dranhängen müssen. Eigentlich wollte die Country-Pop-Band auf ihrer „Black is beautiful“-Tour schon 2020 beim Zeltfestival Ruhr vorbeischauen. Aber das muss auch in diesem zweiten Pandemie-Sommer Abstriche machen. Ein Besuch beim Open-Air-Event am Kemnader See lohnt sich trotzdem auch in diesen Tagen: Noch bis zum Anfang September treten dort Künstler aller Genres auf. Comedy, Kabarett, Musik – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Heinz Rudolf Kunze, Chris de Burgh, Gerburg Jahnke, Philipp Poisel, Joris und andere haben sich zur speziellen Strandkorb-Ausgabe des diesjährigen Festivals angekündigt. Ein Besuch lohnt sich alleine wegen der Atmosphäre und der schönen Kulisse am Kemnader See. Einfach mal stöbern unter www.zeltfestivalruhr.de.

Überhaupt ist der Sommer Festivalzeit. Im ganzen Land haben Veranstalter im Corona-Sommer 2.0 Strandkörbe als pandemie-konforme Open-Air-Alternative für sich entdeckt. Kostprobe gefällig aus dem Programm des Strandkorb-Open-Air Mönchengladbach? Am Donnersteg kommt Gentleman, Freitag Kabarettist Jürgen B. Hausmann, am Montag ist Michael Mittermeier zu Gast. Was in Mönchengladbach und anderswo los ist, steht hier.

Kultstatus unter den Festivals haben für mich die Karl May-Festspiele in Elspe. Wer dort noch nicht war, muss unbedingt hin. Auf der großen Naturbühne im Sauerland streiten Jahr für Jahr Westernhelden gegen miese Halunken, allen voran Winnetou und Old Shatterhand. Hochprofessionell und mit großer Liebe zum Detail arbeitet hier ein Team aus Darstellern, Stuntmen, Pyrotechnikern und Tierbetreuern am gelungenen Gesamtkonzept. Allein 40 Pferde gehören zum Ensemble. Sie leben das ganze Jahr über auf den Weiden hinter der Bühne, und wenn sie über die Naturbühne galoppieren, steckt dahinter viel mehr als bloß ein Riesenspaß. Die ehemalige kleine Volksbühne zählt heute zu den größten und modernsten Showparks in Europa. Neben dem Hauptprogramm und passender Westernkulisse gibt es hier Gelegenheit, den Profis bei ihrer Arbeit einmal über die Schultern zu schauen. Beeindruckend, wie sie ihre Pferde dazu bringen, bei donnernden Gewehrschüssen auf der Bühne durchs Feuer zu galoppieren. Das Schöne an Elspe ist außerdem, dass hier Menschen aller Generationen zusammenkommen – die meisten sind Wiederholungstäter. Noch bis zum 5. September läuft „Der Ölprinz“ auf der Naturbühne. Wer es bis dahin nicht schafft, kann die besondere Atmosphäre trotzdem erleben: Denn längst hat sich das Gelände auch bei anderen Künstlern als außergewöhnliche Kulisse herumgesprochen. Für September haben sich Wolfgang Niedecken, Revolverheld und Rea Garvey angekündigt. Reinschauen auf www.elspe.de lohnt sich.