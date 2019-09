Interview mit Wolfgang Niedecken : „Vor Trump habe ich wirklich Angst“

Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Köln Der 68-jährige Musiker wird bei der Lit Ruhr in der Philharmonie Essen auftreten. Ein Gespräch über Literatur, das Alter, die Musik.

Er ist auch das, was man salopp einen „kölschen Jung“ nennt. Aber nicht nur: Wolfgang Niedecken – Frontmann der Band BAP – ist auch Autor, Maler und ein großer Leser.

Was bedeutet dem Rockmusiker Wolfgang Niedecken Literatur?

Info Verlosung von Freikarten zur Eröffnungsgala Lit Ruhr Vom 8. bis 13. Oktober bietet die Lit Ruhr 76 literarische Veranstaltungen in sechs Städten des Ruhrgebiets – mit vielen namhaften Autoren. Eröffnungsgala In der Philharmonie Essen wird die Lit Ruhr am 8. Oktober um 19.30 Uhr mit etlichen Stars eröffnet. Unter ihnen Wolfgang Niedecken.

Niedecken Eigentlich habe ich immer schon viel gelesen, schon als Kind. Das ist für mich wichtige Gehirnnahrung; ein bisschen wie Plankton, von dem ich mich ernähre. Vor allem mache ich mir Notizen – auf so kleinen Blöckchen, die man in den Hotels auf den Nachttischchen findet. Die nehme ich immer mit und die liegen zu Hause dann Gott weiß wo rum, damit ich mir immer schnell etwas aufschreiben kann; auch wenn ich was Außergewöhnliches gelesen habe.

Solche Blöckchen habe ich auch, aber in aller Regel finde ich die selten wieder.

Niedecken Das ist ein Problem. Darum übertrage ich besonders interessante Notizen möglichst schnell in ein größeres Schreibbuch. All diese kleinen Bemerkungen werden oft wichtig für die Liedtexte, die ich schreibe.

Was lesen Sie denn; oder anders gefragt: Wie wählen Sie Ihre Bücher aus?

Niedecken Ich höre gerne auch auf Empfehlungen. Gott sei Dank, sonst würde ich ewig bei meinen amerikanischen Helden bleiben wie Paul Auster, John Ford, John Irving und John Updike.

Wann ist Lesezeit?

Niedecken Sehr oft nachts, wenn ich wach werde und weiß, es macht keinen Sinn mehr, noch auf Schlaf zu hoffen. Ich lese dann mit einer kleinen Taschenlampe, damit ich meine Frau nicht wecke. Diese Zeit genieße ich total. Dann bin ich ganz für mich, niemand ruft an, nichts muss ich erledigen.

Was war die letzte Empfehlung, der Sie gefolgt sind?

Niedecken Die kam von meiner Frau vor einer Woche im Urlaub. Das war die Autobiografie von Michelle Obama, ein Buch, das ich jetzt nicht unbedingt lesen würde. Aber ich weiß mittlerweile, warum sie meinte, ich sollte das Buch lesen.

Ob der Literaturnobelpreis an Bob Dylan gerechtfertigt ist, muss ich Sie als einen bekennenden Dylan-Fan nicht fragen, oder?

Niedecken Natürlich ist der gerechtfertigt. Schon allein für „A Hard Rain‘s A-Gonna Fall“ hätte er ihn verdient.

Wer hätte den Preis denn dieses Jahr verdient?

Niedecken Inzwischen vielleicht Paul Auster. Zwischendurch hat er mich allerdings auch eine Zeitlang gelangweilt. Da hatte ich das Gefühl, er würde immer nur das gleiche Buch schreiben. Manche Romane habe ich dann versucht, mir regelrecht schön zu lesen.

Sind Lesungen mit Konzerten vergleichbar? Sie treten ja immer mal wieder auch mit Literatur auf. Zuletzt auf der Lit Cologne mit Ewald Lienen, der seine Autobiografie präsentierte.

Niedecken Mit Ewald bin ich ja seit er den FC trainiert hat eng befreundet. Ein sehr authentischer Mensch, dessen große Leidenschaft immer der Fußball gewesen ist. Wir sind nach Spielen oft gemeinsam mit dem Auto zurückgefahren. Und da kann ich mich an eine wunderbare Szene erinnern, wie wir beide stumm zu uns nach Hause fuhren und er dann irgendwann sagte: ,Fußballtrainer ist ein schöner Beruf.‘ Es folgte eine kurze Pause und dann sagte er: ,Wenn man gewinnt.’ Wie aus einem Clint-Eastwood-Film.

Sind Sie in puncto Leidenschaft wesensverwandt mit Ewald Lienen?

Niedecken Das glaube ich schon, aber Ewald ist erheblich lauter als ich. Ich kann auf der Bühne laut sein, bin aber im privaten Leben eher zurückhaltend. Ich widerspreche, wenn mir etwas gegen den Strich geht. Aber ich glaube, dass ich in erster Linie ein guter Zuhörer bin.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass man mit zunehmendem Alter in bestimmten Fragen des Lebens konservativer wird?

Niedecken Der große Vorteil ist bestimmt, dass man gelassener wird. Die Fähigkeit zu haben, im Zweifelsfall gedanklich mal einmal um den Block gehen zu können, ist schon sehr schön.

Wie ist das musikalisch? Sind Sie inzwischen im WDR-4-Alter angekommen?

Niedecken Also, einmal im Monat mache ich auf WDR 4 sogar eine eigene Sendung! Macht einen Riesenspaß. Ich kann machen, was ich will und auflegen, was ich will. Sogar Stücke, die mir meine Töchter empfohlen haben. Aber natürlich hat die Musik, die ich liebe, mit meinen Wurzeln zu tun.

Wo beginnen die musikalisch?

Niedecken Ich bin 1951 geboren, ich gehöre also zur Generation, in die die Beatles und die Stones richtig reingehauen haben. Was gab es vorher schon an Musik: Pfadfinderlieder, Kirchenlieder, Schlager! Es war wirklich nichts für uns dabei. Und auf einmal kommen die Beatles – und wir haben kurz danach die erste Schülerband gegründet. Die Beatles haben mich für Musik interessiert, und die Stones haben mir gezeigt, wie man mit vermeintlichen Autoritäten umgeht. Bob Dylan hat mich für Lyrik interessiert und die Kinks haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich bodenständig geblieben bin.

Auch wenn man mit dem Alter etwas gelassener geworden ist: Haben Sie schon einmal so viel Sorge über die Zukunft unserer Demokratie erlebt?