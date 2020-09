Der neue Roman von Christoph Peters : Aufruhr am Niederrhein

Proteste in Kalkar gegen den Schnellen Brüter in Kalkar im September 1977. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KALKAR „Dorfroman“ heißt das neue und grandiose Buch von Christoph Peters. Es erzählt von den Anti-Atomkraft-Protesten in 70er Jahrem gegen den Bau des Schnellen Brüters in Kalkar. Damals wurde die Protestkultur einer ganzen Generationen geboren.

„Nach wie vor liegt der Brief mit dem Befund ungeöffnet da.“ Mit diesen Worten beginnt eine Schriftstellerkarriere. Es ist der erste Satz aus „Stadt Land Fluss“, jenem niederrheinischen Erinnerungsroman, der Christoph Peters sofort bekannt und anerkannt machte und ihm den aspekte-Literaturpreis fürs beste Prosa-Debüt bescherte. Mehr als 20 Jahre ist das her, etliche Bücher folgten und viele weitere Auszeichnungen. Nun ist der seit langem in Berlin lebende Autor in die Heimat von einst zurückgekehrt – als Erzähler mit einem Buch, dessen Titel eine Welt für sich beschreibt: „Dorfroman“.

Bei Schanz die Autobahn verlassend, die Bundesstraße Richtung Rheinbrücke, darüber gestaffelte Wolkenbänder am Himmel. So kommen wir mit dem, der sich erinnern und die Geschichte erzählen wird, im kleinen Hönnepel an, in dem Peters aufgewachsen ist und das im Roman Hülkendonck heißt. Eine kleine Verfremdung nur, doch eine wichtige. Der Dorfroman spielt zwar eindeutig am Niederrhein, und Ortsnamen wie Cleve und Calkar liefern weitere Indizien. Doch soll es eben keine Autobiografie sein, sondern ein Roman, der viel mehr erzählt als ein Leben und das einer Familie. „Ich wollte die Figuren zwar in ihrer Erkennbarkeit halten“, sagt uns Peters, aber das Buch „ist erzählt und nicht dokumentiert“.

Info Der Autor wurde 1966 in Kalkar geboren Foto: Evers, Gottfried (eve) Das Buch Christoph Peters: „Dorfroman“. Luchterhand, 416 Seiten, 22 Euro Der Autor Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Von 1977 bis zum Abitur 1986 war er Schüler des katholischen Internatsgymnasiums Collegium Augustinianum Gaesdonck, wo Franz Joseph van der Grinten einer seiner Lehrer war. Danach studierte Peters von 1988 bis 1994 Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Peters lebt Berlin. Unter anderem wurde er mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis, dem Wolfgang-Koeppen-Preis und dem Rheingau-Literaturpreis geehrt.

Bei Peters – der 1966 in Kalkar geboren ist – zerbricht eine Dorfgemeinschaft, geht Glauben verloren, endet eine Ära von vermeintlich heiler, fortschrittsgläubiger Welt: Mitte der 1970er Jahre soll der sogenannte Schnelle Brüter dort gebaut werden, und daran scheiden sich die Geister. Junge Leute reisen aus der ganzen Republik an, richten sich in einer Art Scheunenkommune auf dem Hof des Bauern Ernst Praats ein, wappnen sich für den Anti-Atomkraft-Kampf und träumen von einer Republik freier Niederrhein. Dort erwacht eine Protestkultur, die später viele Ableger finden wird: unter anderem in Wackersdorf oder an der Startbahn West in Frankfurt.

Christoph Peters hat das miterlebt, als Kind und als Jugendlicher – und durchlebt es in seinen Erinnerungen. Alle drei Perspektiven fließen im Dorfroman zusammen, der mit naiver Kindersicht, pathetischem Aufbegehren und reflektierender Rückschau eigentlich ein Entwicklungsroman ist. Das ist ein kunstvolles Gewebe, bei dem im Kleinen Großes gespiegelt wird. Wie etwa unser Einverständnis mit der Welt plötzlich zerbricht, wie vieles ein Ende haben muss und schließlich die Erinnerung Teil unseres Lebens wird.

Auch darum tauchen am Ende des Dorfromans drängende Fragen auf: Ob man überhaupt merkt, im falschen Leben gelandet zu sein? Und dass sich später an keinem anderen Ort mehr diese Vertrautheit mit Landschaft, Wetter und Sprache wie aus den Zeiten der eigenen und untergegangenen Kindheit einstellen wird. Es endet mit dem Entschluss, der bitter ist, widersprüchlich und ein Dokument von Heimatlosigkeit: „Ich werde trotzdem ins Auto steigen, zurück nach Berlin fahren, wo ich auch nicht zu Hause bin. Es ist falsch.“

Das Spannende an diesem Dorfroman ist das unermüdliche Ringen aller Figuren, dem Leben etwas Sinn abzuringen. Im Protest gegen die da oben und für ein alternatives Leben; im Glauben am Kanzelwort; im Sammeln von Schmetterlingen und in der ersten großen Liebe. Es ist die Zeit eines Umbruchs, in dem plötzlich die Kirchenbänke leerer werden und manches in Frage gestellt wird, was doch immer richtig erschien.

Und der jugendliche Erzähler steht mittendrin: Er schämt sich für den Vater, der sich vom Schneller Brüter Wohlstand verspricht und im Kirchenvorstand mächtig Lobbyarbeit dafür betreibt. Und er liebt Juliane aus der Kommune, zu der er bei allem Enagegement nie richtig gehören wird.

2006 veröffentlichte Peters einen kleineren Text mit dem Titel: „Mein Vater, der Schnelle Brüter und ich“. Doch der Autor merkte bald, dass es ein eigener Romastoff ist, eine Geschichte mit einer „größeren, bundesrepublikanischen Relevanz“. 14 Jahre hat die komplette Arbeit am Roman dann gedauert – davon zweieinhalb Jahre reine Schreibzeit, sechs Tage die Woche und sechs Stunden am Tag.

Was bleibt? Der Schnelle Brüter ist nie ans Netz gegangen. Jahre später entstand dort ein Vergüngungpark, der auch nachts noch hell erleuchtet ist. Mitten am ländlichen Niederrhein. Zurückgeblieben sind die älteren und alten Menschen. Verlorengegangen sind die Nachbarschaftsregeln, die kirchlichen Ritualpflichten. Das Dorf ist zum Niemandsland geworden mit schwedischen und kanadischen Modellhäusern in Holzbauweise, postmodernen Reinenhausversuchen, Katalogvillen mit weißem Klinker und Betongusssäulen, wie der Rückkehrer auflistet. Ganz ohne Larmoyanz. Schließlich sind wir alle selbst immer auch Teil der Geschichten.

Wer etwas darüber erfahren will, muss den großen Roman vom kleinen Dorf lesen, dem in Corona-Zeiten noch nicht diese Aufmerksamkeit geschenkt werden konnte, die er verdient.