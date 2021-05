First-Class-Flüge und Kreuzfahrt : Geheimes Gutachten belastet Duisburger Hafenchef Staake

Seit 22 Jahren ist Erich Staake Chef des Hafens Duisburg - im November hört er zwar auf, steht aber aktuell massiv unter Beschuss. Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Die Affäre um den Chef des Duisburger Hafens zieht weitere Kreise. Zuerst war Erich Staake als Impfvordrängler aufgefallen, nun geht es um Vorteile im Job. Ein 16-seitiges Gutachten wirft ihm unter anderem eine Kreuzfahrt zwischen zwei Geschäftsterminen vor.

Nachdem der Chef des Hafens Duisburg, Erich Staake, massiv dafür kritisiert wurde, sich im Januar/Februar vorzeitig hat impfen lassen, muss er sich gegen Vorwürfe wehren, sich im Job unberechtigte Vorteile verschafft zu haben. Dem Aufsichtsrat liegt dazu ein 16-seitiges vertrauliches Gutachten der Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte vor, das unserer Redaktion zugespielt wurde. Auf die Vorwürfe angesprochen, gibt sich der 67-jährige zuversichtlich: „Ich sehe keinen Grund für einen vorzeitigen Rückzug. Ich habe mich immer an meinen Arbeitsvertrag gehalten und dem Unternehmen 22 Jahre lang engagiert gedient.“

Am brisantesten erscheinen Vermutungen, er habe auf Kosten des Hafens schöne Reisen gemacht. So wird von First-Class-Flügen im Jahr 2018 mit seiner Ehefrau nach Hongkong und dann zurück von Singapur nach Frankfurt berichtet, die durch zwei Wochen privaten Aufenthalt unterbrochen worden waren. Staake sagt, er habe mit seiner Ehefrau, die damals für die Außenbeziehungen des Hafens zuständig war, und einem weiteren Mitarbeiter tatsächlich Termine in den zwei Hafenmetropolen absolviert, aber es habe der Firma eigentlich Geld gespart, dass er auf eine Hin- und Rückreise nach Asien verzichtete, indem er zwischen den Terminen eine Kreuzfahrt gemacht habe. Außerdem seien er und seine Frau nicht First-Class geflogen. Am Montag will er dies den Wirtschaftsprüfern erklären, wenn diese mit ihm die Vorwürfe noch einmal besprechen. Staake: „Ich bin bereit, alle Fragen aufzuklären.“

Bei den Impfungen ließ Staake auch eine Unternehmerin aus Norddeutschland mit immunisieren die ihm offensichtlich viele Monate lang nahe stand. Im Gutachten steht, Staake sei mit ihr im März diesen Jahres auf Dienstreise in Rom gewesen. Gefragt, ob die beiden in Italien die am 3. Februar abgeschlossene Corona-Impfung gefeiert hätten, sagt er: „Nein, ich war nicht gar nicht in Rom. Richtig ist, dass ich im Frühling eine dienstliche Reise nach Rom geplant hatte, aber da wäre ich alleine hingefahren und die Reise fiel wegen der Pandemie aus.“

Das Gutachten sieht keinen dienstlichen Grund, warum Staake nach einem Termin am 22. Juli 2020 zwei weitere Tage auf Firmenkosten in Heiligendamm verbrachte. Er sagt, er habe dort zwei Termine mit polnischen Managern gehabt, seine Bekannte hätte ihn da nicht besucht.

Staake bestätigt, dass eine externe Fahrerfirma seine Bekannte im September 2020 im Auftrag des Hafens an ihrem Wohnort abholte, damit man sich in Leipzig treffen konnte. Aber das sieht er als ebenso unproblematisch an wie die Tatsache, dass Fahrer des Hafens laut Gutachten einen Hund des Managers zum Arzt oder in eine Hundepension brachten. „Mit meinem Vertrag ist die private Nutzung meines Dienstwagens erlaubt, ebenso die private Nutzung des Fahrzeug- und Fahrerpools vom Hafen. Und ob da nun eine Kiste Getränke mit transportiert wird oder ob es einen anderen Auftrag gab, macht keinen Unterschied.“

Brisant ist auch der Vorwurf, Staake habe seiner Vertrauten einen Auftrag zum Liefern von 300 Luftfilteranlagen gegen Coronaviren vermittelt, wobei es einmal um 41.800 Euro ging und einmal um 81.200 Euro. Laut Einkaufsrichtlinie des Hafens hätte der Einkauf mindestens zwei Angebote einholen müssen, aber laut Gutachten sind dazu keine Unterlagen zu finden. Staake sagt: „Meines Wissens nach wurden mindestens zwei Angebote eingeholt. Falls da Unterlagen verschwunden sind, muss das aufgeklärt werden. Ich finde das sehr ärgerlich.“ Er sagt, die Unternehmerin habe dem Hafen sehr geholfen, die Geräte als Corona-Schutz zu besorgen. Die Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte meint, man hätte durch einen Preisvergleich gegebenenfalls billiger einkaufen können.

Die Gutachter stellen die Frage, wo 156 Weinflaschen für 4271 Euro geblieben sind. Staake sagt, 86 Flaschen seien noch im Bestand, viele andere seien dokumentiert an Geschäftspartner oder Kunden gegangen, wozu aber Deloitte keine Buchung fand. Zwischen Januar 2020 bis März 2021 wurden 900 Zigarren für 3668 Euro erworben, Staake sagt, er habe sie nicht privat konsumiert, auch hier sei noch ein relevanter Bestand vorhanden. Die Gutachter meinen dagegen, ein Verbrauch von angenommen monatlich 60 Zigarren als Angebot für Geschäftspartner sei sehr viel „unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Restriktionen.“

Die Experten untersuchten auch den Verkauf eines Porsche Macan für 31.000 Euro an Erich Staake und eines BMW X3 für 15.975 Euro an seine Ehefrau. Die Preise, die Duisport dabei erzielte, lägen „im unteren Spektrum einer marktüblichen, angemessenen Bandbreite“, hält Deloitte fest. Im Klartext: Der im Jahr 2019 mehr als 600.0000 Euro verdienende Manager hätte auch etwas mehr bezahlen können, aber ein Fehlverhalten sei nicht feststellbar.