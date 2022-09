16. Wo gibt es Hilfen zur Grundsteuererklärung?

Die Finanzämter sind die zentralen Ansprechpartner für Ihre Fragen zur Grundsteuerreform. Individuelle Fragen werden demnach montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr beantwortet. Wer allgemeine Fragen hat, findet auch online Antworten unter www.grundsteuer.nrw.de

Alle Finanzämter in Nordrhein-Westfalen haben zudem eine Grundsteuer-Hotline eingerichtet. Zudem will der Verband Wohneigentum Eigentümer in einem Online-Seminar über die Grundsteuer-Erklärung informieren. Das Seminar findet am 28. Juni um 18.00 Uhr statt. Die Teilnahme daran ist kostenlos. Wer mitmachen möchte, kann sich über https://bit.ly/3HtQf7 anmelden.