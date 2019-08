Arbeitsmarkt : Die beliebtesten Ausbildungsberufe in NRW

Im dualen System sind die Bürokauffrau und der Kfz-Mechatroniker ungeschlagene Spitzenreiter.

Laut IT.NRW würden sich somit über die Hälfte aller weiblichen (55,6 Prozent) und 39,2 Prozent aller männlichen der 229.232 dualen Auszubildenden in NRW auf die zehn beliebtesten Berufe im Land verteilen. Bei männlichen Auszubildenden steht der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers erneut mit Abstand ganz auf Platz eins der Liste der Top Ten (12.963 Auszubildende). Der Beruf des Elektronikers folgt mit 9309 Azubis auf Platz zwei, der Fachinformatiker ist drittbeliebtester dualer Ausbildungsberuf bei jungen Männern (8457 Azubis). Weitere beliebte Berufe männlicher Azubis sind laut IT.NRW Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Industriemechaniker und käufmännische Berufe: im Einzelhandel, in der Industrie, im Groß- und Außenhandel sowie für Büromanagement. Platz zehn der beliebtesten dualen Ausbildungsberufe für junge Männer belegte 2018 der Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik (5109 Azubis).

Weibliche Auszubildende entschieden sich hingegen am ehesten für eine duale Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement (11.697 Azubis), gefolgt von der medizinischen Fachangestellten (10.398) und der Industriekauffrau (7110). Die Top drei der beliebtesten Ausbildungsberufe bei jungen Frauen hat sich in den vergangenen drei Jahren kaum verändert: So konnte 2018 nur die Industriekauffrau die zahnmedizinische Fachangestellte von Platz drei verdrängen. Für männliche Azubis ist der Elektroniker beliebter geworden (Platz zwei seit 2017). Der Industriemechaniker ist hingegen stetig unbeliebter geworden: war er 2016 noch der zweitbeliebteste Ausbildungsberuf junger Männer, rutschte er 2017 auf Platz drei und im vergangenen Jahr auf Platz fünf.

Dass ein Großteil der Ausbildungsverträge in „traditionellen Berufen“ geschlossen wird, würde laut Unternehmer NRW-Geschäftsführer Luitwin Mallmann vor allem durch das gesellschaftliche Umfeld, die Erwartungshaltung in der Familie oder Geschlechter- und Rollenklischees begünstigt. Er sieht sowohl die Betriebe als auch die Auszubildenden in der Pflicht, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Junge Menschen seien gefordert, bei der Ausbildungssuche nicht nur Wunschort und Wunschberuf im Blick zu haben. „Oft lassen Jugendliche spannende Ausbildungsberufe „links liegen“, weil sie sich darunter nichts vorstellen können oder sich ein falsches Bild machen.“ Deshalb sollte die Berufsorientierung auch fester in NRWs Schulen verankert werden. „Auf Seiten der Betriebe ist eine frühzeitige Ansprache junger Menschen und ein vorausschauendes Ausbildungsmanagement gefragt“, sagte Mallmann.