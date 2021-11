Biathlon: DSV-Kader der Damen

Denise Herrmann

Geburtsdatum: 20. Dezember 1988

Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal

Erfolge: Weltmeisterin in der Verfolgung 2019 in Östersund, Silber in der Mixed-Staffel (2019), in der Verfolgung und Staffel (2020 in Antholz)