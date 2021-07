GEWINNER

Tadej Pogacar: Er kam als Titelverteidiger und verließ Paris als jüngster Doppel-Champion der Tour-Geschichte. Was Tadej Pogacar in den vergangenen drei Wochen in Frankreich zeigte, kam einer angsteinflößenden Machtdemonstration gleich. Schon seit der neunten Etappe fuhr der 22-Jährige Slowene in Gelb. Dass er das Trikot noch einmal hergeben würde, stand nie ernsthaft infrage. Zu überzeugend waren Pogacars Auftritte in den Alpen, in den Pyrenäen und im Kampf gegen die Uhr, zu chancenlos waren seine Kontrahenten. Der Slowene musste nur in den seltensten Fällen eine Attacke parieren. In aller Regel setzte er sie selbst.