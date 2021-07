Ibaraki Kashima Stadium

Wettbewerbe: Fußball

Kapazität: 40.000 (10.000)

Eröffnung: 1993 (Ausbau 2001)

Wissenswertes: Das Stadion in Kashima Stadt in der Präfektur Ibaraki, östlich der Metropolregion Tokio gelegen, ist ein reines Fußballstadion, in dem die Kashima Antlers aus der J-League beheimatet sind. Es wurde als erstes Stadion in Japan nur für Fußballspiele gebaut und für die WM 2002 erweitert.