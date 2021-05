Am Donnerstagabend, 6. Mai 2021, wurden in Sevilla die Laureus World Sports Awards vergeben. In der Kategorie Mannschaft des Jahres setzte sich der der FC Bayern München durch.

Die gemeinnützige Laureus-Stiftung, die sich weltweit mit verschiedenen Sport-Projekten für benachteiligte Kinder einsetzt, zeichnet dabei Sportler und Sportlerinnen für ihre Leistungen im zurückliegenden Kalenderjahr aus.