Reporter-Legende beendet Karriere Die besten, lustigsten und kuriosesten Momente von Béla Réthy

Ein weiteres großes Highlight in der Reporter-Karriere von Béla Réthy war sicherlich sein Live-Kommentar beim WM-Halbfinale von 2014, als Deutschland Brasilien mit 7:1 vom Platz fegte. Ausgerechnet Réthy, der als Kind in Brasilien gelebt hat, kommentierte dieses Sensationsspiel wie folgt im ZDF: „Deutschland führt mit 2:0. Wahnsinn!“ – „Lahm, Müller lässt durch, Kroos! Was ist denn hier los! 3:0, es ist unglaublich! 3:0, noch keine halbe Stunde gespielt.“ – „4:0 in der 26. Minute, drei Tore in drei Minuten. Phänomenal!“ – „Khedira, Özil, wieder Khediraaaaa, Wahnsinn, Waaaaaahnsinn, was geht denn hier ab!? 5:0! Deutschland – Brasilien, 5:0. Es ist wahr, Sie träumen nicht, es ist der 8. Juli 2014.“