DFB-Team 15 völlig in Vergessenheit geratene Fußball-Nationalspieler

Mark Uth (1 Länderspiel, 2018)

Der Angreifer des 1. FC Köln wurde in der jüngeren Vergangenheit selten in einem Atemzug mit der Fußball-Nationalmannschaft genannt. Trotz eines insgesamt eher unglücklichen Engagements beim FC Schalke 04 sind die Erinnerungen an Uth in der Rolle als erfolgreichster deutscher Bundesliga-Torschütze aber noch nicht verblasst. Gleichwohl konnte er sich bei seinem einzigen Länderspiel-Einsatz in der Nations League nicht für weitere Nominierungen empfehlen. Mag auch am Ergebnis gelegen haben: In Amsterdam setzte es gegen die Niederlande ein dezentes 0:3.