SCHWEIZ

„Neue Zürcher Zeitung“: "Wer soll es jetzt nur tun? Diese Frage drängt sich auf nach dem Rücktritt des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Wer soll den grössten Sportfachverband der Welt in Zukunft leiten, an wen soll das nun interimistisch agierende Duo Reinhard Rauball und Rainer Koch übergeben, wenn im Herbst gewählt wird? Ja, generell gilt es zu fragen: Wer will das Amt dann überhaupt noch? (...) ein Verband der Skandale, ja man kann ohne weiteres behaupten, dass er sich seit gut anderthalb Jahrzehnten von Krise zu Krise hangelt. Man muss bloß zurückdenken an die Affäre um den Referee Robert Hoyzer, der Matches manipulierte; an den Skandal um die Vergabe der Fussball-WM 2006; an die vielen Fehden, die Theo Zwanziger mit Gegnern und Kritikern austrug."