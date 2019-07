Vor allem, was Zugang Erik Thommy (links) in beiden Partien in Meppen auf den Rasen brachte, macht schon neugierig auf die Pflichtspiele ab Mitte August. Auch er musste in der Schlussphase aber akzeptieren, dass nach hartem Training und zweimal 45 Minuten Spielzeit die Kräfte nachließen. Fast hätte er dennoch mit einem herrlichen Distanzschuss den Ausgleich erzielt.