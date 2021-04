Saisonendspurt in der Zweiten Liga – schafft Fortuna doch noch die Rückkehr in die Bundesliga. Wir haben Ex-Trainer Friedhelm Funkel zu einem Tippspiel überredet. Sieben Partien, sieben Vorhersagen. Gegen Funkel treten zwei Reporter des RP-Angebots „18fuemmenneunzich“ an.